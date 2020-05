„Tegelikult ei ole talv üldse minu aastaaeg. Olen ikka suve inimene,” naerab Kelly ema Lilian Talving (30). Elu on aga läinud nii, et Lilian veedab kõik oma 28 puhkusepäeva mõnes suusakuurordis. Selleks et veeta võimalikult palju aega oma kuus kuud aastas ringi rändava perega: mehe Tõnise (34), tütre Kelly (13) ja poeg Henryga (9). „Suvel on kuskil Prantsusmaa liustikul täiuslik puhata. Hommikul lähed üles mäkke, kus on lumi. Lõunal tuled alla basseini äärde, kus ujud, päevitad ja naudid suve. Kui on pidevalt tegevust ja põnev, siis elab ka selle talve üle,” muigab Lilian tagasihoidlikult.