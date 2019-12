„Ma eelistan Brexitit ebakindlusele" ehk kohtumine Briti keskmise valijaga

Peaministri valimisringkonnas, Uxbridge’i metroojaama ja kaubamaja vahel on plakatitega väljas vihma käes alla kümne meeleavaldaja. Kõlaritest mängib lõbus muusika, enamik jalakäijaid ei näi meeleavaldusest huvituvat. Ühele plakatile on ümber sätitud kuldne kuusekard, kaunistamaks teksti „Boris valetab Brexiti, NHS-i ja Heathrow kohta”. Ühel hetkel aetakse meeleavaldajad kaubamaja eest eemale, linnaväljakule.

Meeleavaldajad Beadie Finzi ja Damian Timmer töötavad filmi ja televisiooni valdkonnas. Beadie seisab plakatiga „LOVE NHS HATE LIES”. „Kui sa oled tooride valija, siis sa tead, et meil on olnud paremaid konservatiive kui need, kes praegu valitsuses on,” räägib ta.