Tallinnas Taani meeskonna treenerina Bocuse d’Ori kokandusvõistlusel osalev Rasmus Kofoed (46) on ise samal võistlusel võistlejana osalenud kolmel korral. Peale 2005. aastal saadud pronksi ja 2007. aasta hõbeda kuulub talle kaks kuldmedalit 2011. aasta finaalist ja 2010. aasta Euroopa eelvoorust. Ta on üks maailmas enim auhindu pälvinud kokk, kellel on Instagramis üle 66 000 jälgija. Ta kokandusmaailmas legendi staatuses.