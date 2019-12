Eelmisel nädalal Baltika Grupis üle 20 aasta kestnud karjääri lõpetanud Maire Milder (61) on suurepärane kokk, kes valmistab iga päev kodus hõrke roogi. Kodumaise rõivabrändi juures erinevatel juhtivatel ametikohtadel töötanud Maire teab täpselt, kus turul või poes on hüva liha või värskeimad mereannid, kust osta kohapeal valminud hummust, kus küpsetatakse haputainast krõbeda koorikuga saia või tehakse parimat Kirjut Koera. Kuigi üht-teist põnevat on ta leidnud tänu endasugustest gurmaanidest sõpradele, on ta siiski palju asju avastanud katse ja eksituse meetodil. „Lähed leti juurde ja vaatad, et asi kõnetab sind. Rohkelt maitsvat toidukraami on minuni jõudnud kõhutunde ajel. Lihtsalt proovin,” ütleb Maire.

Kuigi ta paneb ka hilistel õhtutundidel töölt koju jõudes põlle ette ja valmistab sooja toidu, ei ole ta kokandusoskused siiski lapsepõlvest pärit. Maire meenutab naerdes, kuidas ema, kes oli suurepärane kokk, talle kooli ajal ütles, et loodetavasti ei jää Maire pere tulevikus päris nälga.