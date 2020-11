See on kõigile osalistele kõige lihtsam variant. Selle asemel, et võõraid lapsi seriaali mängima laenata, võtta enda omad. Jäävad ära kohanemisraskused, lastevanemate istumine võtteplatsil, ajagraafikute kooskõlastamine. Ühesõnaga logistika muutub kõigi jaoks lihtsamaks. Lisaboonus on loomulikult see, et näed paarikümne aasta jooksul laste kasvamist liikuvalt pildilt.