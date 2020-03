„Me ei teadnud, mida Afganistanis teeme”

Seda, kui raske on võita konfliktis, kus vastasel on vajadusel võimalik naaberriiki peitu pugeda ja kohalikuks partneriks on korruptsioonipesa, said USA võimud Afganistanis omal nahal tunda.

Mida USA avalikkus aga vähem teadis, oli see, kui arusaamatuks pidasid sealset tegevust ka tippsõjaväelased ning milliseid hiiglaslikke intresse maksab USA-s laenurahaga peetud sõja eest tänini.