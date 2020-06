Meditatsiooni asemel rappa. "Lülitasin välja telefoni, printisin kaardi, võtsin kompassi ja läksin."

Matkajuht, hobifotograaf ja vabakutseline kirjutaja Romet Vaino viib huvilisi juba aastaid rabadesse räätsamatkadele. Vaino sõnul on ta just Eesti rabast leidnud enda jaoks selle kohalolutunde, mida muidu idamaistest vaimsetest praktikatest otsitakse.

"Mult on tihti küsitud, et mis see on, mis mind rabaga seob. Mulle endale tundub, et selleks märksõnaks on vaikus," selgitab Romet.