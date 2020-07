Pärast rasket tööpäeva, mis peakokal lõpeb enamasti pärast keskööd, on Jaapani nuudliroog ramen ideaalne toit. „Jaapanis töötades oli mul komme võtta pärast tööd korralik ramen ja õlu sinna kõrvale – see kombinatsioon on parim ravim stressi vastu. Köögitöö võib olla väsitav, eriti veel siis, kui oled alles õpilase staadiumis nagu mina Jaapanis esimesel paaril aastal, kui ma veel keelt ei osanud.” Kuigi Michaeli ema on jaapanlane, õppis ta selle riigi keelt rääkima Kyotos töötades. Kolme aasta jooksul sai ta sealses autentses Jaapani köögis hindamatu kogemuse, millest on mujalgi kõvasti abi.

LP lugejatega jagab Michael Põhjala Tap Roomi kahe menuroa retsepti, mille valmistamine on jõukohane kodukokalegi. Mõlemad road sobivad suvisteks aia- ja grillipidudeks ning lähevad ideaalselt kokku IPA tüüpi mõrkjama õllega.