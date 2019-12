Metsaraie ajab moekunstnikud barrikaadidele

Kirjanik Valdur Mikita on öelnud, et maailma kohta saame teadmisi omandada vaid oma lummavalt sisekõnelistes läänemeresoome puukeeltes. Paraku on lokkav metsaraie hakanud meie teadmiste omandamist ohustama. Eesti moekunstnike ühendus on võtnud nõuks Eesti metsade eest seista ja juhib probleemile tähelepanu moenäitusega „Metsa moodi”.

Moekunstnike ühenduse juhataja Anu Hint, kust tuli inspiratsioon just praegu pühendada põlismetsale näitus?

Kunagi varem pole Eestis nii intensiivselt metsa raiutud. Mu ema töötas nõukogude ajal Eesti metsainstituudis, nägin, kuidas mõõdeti õhusaastet, kontrolliti metsade tervist, koguti metsateemalist infot. Sel ajal töötasid metsades metsavahid, kes nende eest hoolitsesid. Eesti vabariik pidas vahte ebavajalikuks ja lõpetas nende töö, järgmise sammuna hakati metsi hävitama. Lageraie on eriti võigas – metsa sõidavad kolme meetri laiused, tonne kaaluvad masinad, mis võtavad järjest maha nii noored kui ka vanad puud, suruvad oma raskusega maapinna/mulla tihedaks massiks, milles õhk enam ei liigu ja milles tulevikus miski ei kasva.