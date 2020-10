Maskikandjad ei ole olukorraga rahul. Miks nemad järgivad soovitusi, samal ajal kui teised kaaslinlased soovitustele vilistavad? Avalikus ruumis on maskikandjad pigem erand kui reegel, eri olukordades on neid rahva seas silma järgi hinnates kümnendik kuni kolmandik. Miks on maske kanda soovitatav, aga mitte kohustuslik?