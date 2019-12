Minu elukestev haigus. Lapsest saadik diabeeti põdeva naise lugu

Eksib see, kes arvab, et diabeet (rahvasuus suhkruhaigus) on karistus neile, kes söövad liiga palju magusat. Kuidas on lood tegelikult, selgitab diabeedinõustaja Triinu Kivitar.