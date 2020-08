Mirjam Mesak (29) on kogu elu laulnud. Ta on läbinud kõik kohustuslikud üleminekuriitused, mis ühel tublil ja andekal laululapsel Eestis ikka läbida tuleb: „Laulukarussell”, ETV Lasteekraani muusikastuudio, Priit Pajusaare produtseeritud sooloplaat, Eurovision… Aga kui selline tee juhatab Eestis karjääri alustanud laulja tavaliselt aastahiti galale ja Sven Lõhmuse rüppe, siis Mirjam kasutab oma häält hoopis Münchenis Baieri ooperiteatri koosseisulise lauljana, vaimustades Saksa publikut oma erilise tämbriga.

„Mäletan, et kui langes täht või sõitsin viadukti alt läbi ja sain midagi soovida, siis mul oli alati üks kindel soov: tahtsin elada ühe päeva ooperilauljana, et ma teaksin, mis tunne on, kui oskad niimoodi laulda. Soovisin seda iga kord, kui oli soovimise aeg, aastaid ja aastaid,” meenutab ta nüüd.