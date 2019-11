MÕJUKAD | Inimliku rumalusega võidelnud Tarmo Noop saavutas suure võidu

A. Le Coq on Eesti ettevõtlusmaastikul eriline nähtus. Toiduainetööstuses on firma olnud juba aastaid konkurentsitult kõige kasumlikum. A. Le Coqi juht Tarmo Noop (51) on enesekindel ja ütleb, et ka 2019. aastal ei ole midagi muutunud. Tema ja mitu A. Le Coqi võtmeisikut on ametis olnud juba üle 20 aasta ega ole väsinud. Peaaegu kolm aastat kestnud võitlus „inimliku rumalusega”, nagu Noop aktsiisimäära äkilist tõstmist nimetab, ei olnud siiski tema karjääri raskeim aeg.

„Kurb oli vaadata müügi kanaliseerumist Lätti ja soomlaste ära kukkumist. Seda rumalust oli ettevõtte juhina raske aktsepteerida,” ütleb Noop tagantjärele.

Kui aktsiisitõusu plaan avalikuks tehti, hakkas kõige valjemini trummi taguma just Noop. Ta rääkis karmidest tulevikuväljavaadetest, piirikaubandusest ja sellest, et soomlased ei ostle enam Tallinnas. Ent aktsiisitõusu plaan tehti teoks ja peagi selgus, et suurem osa hiromant Noobi ennustusest läkski täide.