MÕJUKAD | Mees, kes ei anna alla

Nii ütles kalandusettevõtja Mati Vetevool 2017. aasta märtsis Ärilehele pärast Ernst & Youngi Eesti aasta ettevõtja galal elutööpreemia vastuvõtmist. Siis tõi südamlik video, mis tutvustas juba 1980-ndatel alustanud ja nullist eduka rahvusvahelise äri üles ehitanud ettevõtjat, enamikule Kultuurikatlas viibinud osalejaile silma liigutuspisara. Kaks ja pool aastat hiljem on tervist endiselt vaja. Rohkemgi kui toona, sest surve ja pinge on tänavu olnud meeletu.

Ajakirjanikule tundub, et selle aasta jooksul on muutunud ka 74-aastane Mati Vetevool ise. Seni meediaga vabalt ja avatult suhelnud ettevõtja enam telefoni ei võta, tühistab ka suhtekorraldaja kaudu kokkulepitud kohtumise ning lubab vastata kirjalikult. Hiljem küll selgub, et Vetevool suhtleks ikka avatult, kuid nõuandjad soovitavad tal sellest hoiduda. Selles on süüdi märtsis lahvatanud listeeriaskandaal.