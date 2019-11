MÕJUKAD | Pensionireformi läbisuruja peab oluliseks inimeste otsustusvabadust

13. koht



Tagasihoidlik, ent ühtlasi tulihingeline ja konservatiivne Parvel Pruunsild (50) on üks teise pensionisamba reformi eestkõnelejaid. Raske on öelda, kas temata oleks teise samba reformist asja saanud.

Esiplaanile Pruunsild eriti ei tüki. Teisalt ei saa öelda, et ta vaevleks ideede puuduses või jätaks sügavad mõtted enda teada. Pildistamisega pole ta nõus ja sestap on pildipankade värskemad fotod temast pärit 2005.–2006. aastast. Kuulnud, et ta on Eesti Päevalehe mõjukate edetabelis kõrgel positsioonil, ütles Pruunsild, et ei pea end mõjukaks.