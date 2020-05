Inglise päritolu näitleja ja muusik Jane Birkin kolis pärast kuulsa Prantsuse laulja ja näitleja Serge Gainsbourgiga kohtumist Pariisi. Kahe linna mõjutusi on näha ka Birkini riietuses – võiks öelda, et tema lihtsates, kuid naiselikes komplektides kohtuvad brittidele omane lahedus ja prantslannadele omane šikk. Just see enneolematu stiilikomplekt tegi Birkinist 1960-ndate lõpupoole ja 1970-ndate suurima moemõjutaja.