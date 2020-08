Maailmas on ettevõtteid, mis maksavad preemiat selle eest, kui inimesed magavad igal öösel kaheksa tundi. Kuna uni on tervise seisukohalt üks olulisemaid faktoreid, siis on töökohtadesse paigaldatud ka võrkkiikesid, pikutamisruume, hälo’sid, kus teha päeval väikeseid terviseuinakuid. Hoogu kogub tervist edendavate töökeskkondade kujundamine, mis võimaldaksid puhata tööpäeva sees ning soodustaksid keskendumist ja pühendumist.

Hea, kui puhkuse ajal saaks midagi pakkuda nii hingele, kehale kui ka vaimule. Samuti oleks oluline pidada meedia- ja sotsiaalmeediapausi. Igasugune puhastus mõjub kui kalibreerimine ja tänu sellele leiame üles enda parema versiooni. Puhanud oleme siis, kui tööle tagasi minemise mõte enam ei ärrita, kui oleme uuesti laetud nii vaimselt, emotsionaalselt kui ka füüsiliselt.