Algtõuke lavastuseks "WhiteWash" sai Jarmo 2019. aasta kevadsuvel Senegalis. Ta jalutas tänaval mustanahaliste sõprade seltsis, kui mööduv naine talle otsa vaatas ja suhises: nasty. Vastik. Naise silmis oli Jarmo anastaja taaka kandev valge. Ent endisest NSVL-ist pärit inimesele mõjus see irooniliselt. „Tunnen end paremini kolmandas maailmas kui nende keskel, kes kõpsutavad kingi ja löövad klaase kokku. Tunnen lähedust nendega, kes on jäänud ajaloole jalgu, kellelt on midagi ära võetud, kes on pidanud kartma,” tõdeb Jarmo.

Pärast etenduse lõppu võiks inimesi vallata tunne, et nad on plindris, loodab Jarmo. Tekstidesse on ta pannud mõndagi oma elust, näiteks ühe unenäo. „Mida isiklikum, seda üldisem. Ühtlasi tekib võimalus poeetilisuseks,” põhjendab ta. „Mulle oli oluline näidata, mida tähendab minu jaoks kodu, ja esimesena oli see Pelgu panelka, trepikojas kusehais ja süstlad. Pelgu patsaanid on mu mitte-veresugulased. Ütlesin neile: „Kui ma enam teiega jooma ei tule, siis palun lööge mind nokki ja tooge tagasi.” Nad lubasid seda teha.”