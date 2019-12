Noorte megastaaride enesetapud paljastavad kuulsuse mürgise tuuma

Värviliste juuste ja igatseva ilmega noored mehed poseerivad poole maja suurusel plakatil, mis on üles tõmmatud Lõuna-Korea pealinna Souli metroojaama sissepääsu kõrvale. Iga mehe pea kohal on multikaliku kirjastiiliga hüüdlaused. Tegu on järjekordse Korea muusikatööstuse ehk K-popi poistebändiga ja reklaamitav toode on šampoon, mis sobib eri juuksetüüpidele. Selliseid plakateid näeb pealinnas igal pool. Mõni reklaamib juuksehooldustooteid, mõni meiki, mõni uut telefoni või andmesidepaketti.

K-popi mõju nii Aasia kui ka lääne popkultuurile on võimatu üle hinnata. Muusikatööstus toob Koreale sisse miljardeid eurosid ja võimaldab suurendada oma kultuurilist mõju kogu maailmas. Paljud poiste- ja tüdrukutebändid on saavutanud Aasias, Ameerikas, Euroopas, Lähis-Idas ja paljudes Eesti kogukondadeski pea kultusliku staatuse. Kui K-popi üks suurimaid nimesid BTS Ühendriikidesse lendas, võttis kohalik fänkond noormehi vastu reaktsiooniga, mida Ameerika ajakirjanikud on võrrelnud biitlite esmakordse saabumisega.

K-popist on saanud riigi majanduse jaoks oluline ekspordiartikkel ja tulus äri ning seda võetakse väga tõsiselt. Popartiste ehk iidoleid, nagu fännid neid kutsuvad, koolitatakse välja maast madalast. Et iidoli amet nõuab palju, alustatakse laste tantsu- ja laulutundidega spetsiaalsetes koolides, et noortel staarihakatistel oleks hiljem lihtsam läbi lüüa. Lihtsate nn huvikoolide kõrval tegutsevad kõrgetasemelised stuudiod, kus noored peavad harjutama iga päev tunde, et tihedas konkurentsis silma paista. K-popi iidolist on saanud prestiižne roll, mille poole püüelda.