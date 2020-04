NUKRAD FOTOD | Viirus muutis ruumid inimtühjaks

12. märtsil kuulutas valitsus välja eriolukorra. Päev hiljem hakkas tulema korraldusi sulgeda koolid, teatrid, lõbustusasutused, spordisaalid jne. Rasked, aga vajalikud otsused on sõna otseses mõttes kustutanud inimese ruumidest, mis muidu on rahvast pungil, kus nauditi kontserti või etendust, vaadati filmi, harrastati kehakultuuri või õpiti. LP pildistas kohti, mis pärast eriolukorra väljakuulutamist esimesena tühjaks jäid.



Need ruumid on inimtühjad juba poolteist kuud.