Helilooja Olav Ehala tähistab täna 70 aasta juubelit. Võib vist öelda, et tema muusikast on saanud mõnes mõttes rahvalaulud, mida sajad tuhanded inimesed peast teavad. Eriti olulised on ilmselt mitmele põlvkonnale sügavale hinge kirjutatud „Nukitsamehe” filmi jaoks loodud laulud, mille valmimisest saab varsti juba 40 aastat. Nii laulu- kui ka tantsupidudel on „Nukitsamehe” meloodiad mitu korda kõlanud.

Olav Ehala meelest on lauludele ja muusikale edu toonud eelkõige Juhan Viidingu laulutekstid. Olav nimetab neid suisa geniaalseks. Ka Viidingu valis välja režissöör. „Need on lihtsas arusaadavas eesti keeles, aga väga sügavamõttelised,” märgib ta. „ Esmapilgul peidetud rütmid, mis on näiteks inglise keeles levinud, võib nuputamise peale ka eesti keeles üles leida,” selgitab ta oma keele ja muusika seoseid.

„Kodulaulu” saamisest on heliloojal meeles üks seik. „Kui laul oli valmis, kutsus Helle meid kokku: see on ilus tekst, aga lõppu oleks vaja mingisugust kokkuvõtet, et see on kodu või siin on kodu. Juhan ütles seepeale kohe: no siis laulgegi nii, et see on kodu, siin on kodu, siin on kodukoht,” meenutab ta.