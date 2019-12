„Olime lindpriid.” Banksy endine ihufotograaf rääkis esimest korda kunstniku tegevuse algusaastatest

„Mida tähendab suurim kunstnik?” küsib Lazarides. „Raha? Ei, tuntust. Ja selle kriteeriumi järgi on ta suurim. Unustage Warhol, unustage kõik peale Rembrandti ja Van Goghi. Banksy on geenius.” Oma väite tõenduseks viitab ta maalile „Tüdruk õhupalliga”, mis müüdi mullu Sotheby’si oksjonil enam kui miljoni naela eest. Siis käivitus enesehävitussüsteem, mis maali ribadeks lõikas. „See oli kõige kõrgema taseme performance-kunst.”

Lazarides on avaldanud raamatu fotodest, mille ta tegi koos Banksyga maailmas ringi rännates ja valvates, et keegi kunstnikku ei vahistaks või läbi ei peksaks ja et värvid otsa ei saaks. „See oli suurepärane aeg,” ütleb ta oma Londoni kontori katusel intervjuud andes. „Olime lindpriid ja tegime, mida tahtsime. Temal oli poliitiline programm, mida on kõigis tema teostes selgelt tajuda, aga minu jaoks oli see kõik lihtsalt kuradi lahe.”