Kas naistel on muusikamaailmas raskem läbi lüüa kui meestel? Lavastajad ja dirigendid on enamasti mehed – kas tuleb seista silmitsi ebameeldivate ettepanekutega? „Tahaks öelda ei, aga kahjuks kipub nii olema,” noogutab Kai Rüütel.

„Olen ka n-ö kergemas vormis kogenud, kuidas dirigent üritab lauljale läheneda. Kui talle ära öelda, siis näiteks järgmise etenduse raskeimas kohas lööb ta takti kõige väiksema liigutusega, et sa jumala eest ei näeks, mis tempo ta võtnud on. See on nii väiklane. Miks sa riskid kogu publiku elamusega lihtsalt seepärast, et keegi ei vastanud sinu lähenemiskatsetele?”

Samalaadseid olukordi on tekkinud rohkemgi, aga seda ei juhtu ooperimajades ainult naistega, täpsustab Kai. Nõrgemat poolt kasutatakse ära, see on tavaline käitumismuster.