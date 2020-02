Uue Bentley varustuses on olemas… kõik. Tulemus esindab kõrgtehnoloogiat üllatavalt šikis kuues ja vormis ning see on vist esimene auto, mille puhul standardiseerimine ja kontserni teistelt autodelt juppide laenamine ei häiri. Tervik on ikka äratuntavalt Bentley.

Massaažifunktsiooniga istmed on nüüdseks ka paljudel nn tavaautodel, kuid tihtipeale on nende istmete mudimisprotsess võrreldav pigem kassi sõtkumisega. Bentley istme sisse oleks topitud justkui lõvi, kes maksimaalsele intensiivsusele sätitult lükkab lausa selja seljatoest lahti. Paks jope ei ole segav faktor.

Akna üles-alla liigutamine, katuseluugi avamine, elektrilised kardinad ning kõik muu töötab innukalt, otsusekindlalt ja laitmatult. Istmesoojendus ei küta kuumaks üksnes tagumikku, vaid soojendab ka keskkonsoolis oleva käetoe osa ja uksepolstril asuvat käetuge. Ja nii edasi.