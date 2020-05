Päikesepoiste tähetund

Kaks saatejuhti, kaks vastandit, „kaks kanget” – duo Jõekalda-Margna on ligi veerand sajandit koduseid teleekraane särisema löönud, paisates sinna glamuurseid nädalalõpuõhtuid, haaravaid äraarvamismänge ja lõbusaid reisisarju. Saadete, nende juhtimise ja üldse meelelahutamise eest on nad roobitsenud hulga auhindu. Vikipeedia mainib, et Margna on Eesti jõukamaid teletöötajaid, ja märgib Jõekalda puhul oluliseks fakti, et ta on mänginud ansamblis Kala tamburiini. Enne kui Eesti teleajaloo staažikaim tandem edasi hagu annab, tunnustati neid saate „Kaks kanget Jaapanis” eest Kroonika tänavuste meelelahutusauhindade parima saate auhinnaga ja parimate meelelahutajate auhinnaga.