Peakokk, kellest oleks äärepealt saanud sõjaväelane

Restorani Juur peakokal Kaido Metsal (29) on olnud hea aasta. Teda tunnustati konkursi Silverspoon 2019 aasta peakoka tiitliga ja tema köögis töötav Cätlyn Priks võitis aasta koka võistluse. Ka jaanuaris kolmandat sünnipäeva tähistav restoran Juur on võitnud omajagu auhindu, sh parima Eesti köögi eest. „Tunnustused on toredad. Tiitlite nimel süüa ju ei tee, aga hea on näha, et keegi märkab su pingutust. Eriti hästi mõjub see tiimile ja eks restorani edukus olegi hea meeskonnatöö tulemus,” märgib Kaido.

Nüüdseks juba 11 aastat kokana leiba teeninud Kaidol on peale ametikooli lõputunnistuse taskus ka juunior-sommeljee paberid. Viimastel aastatel käib ta juba ise kokakoolis õpilasi juhendamas, muu hulgas restorani köögi praktikume korraldamas ja Põhjala köögi põhimõtteid tutvustamas.

Kui keskkoolis tuli tulevane amet valida, oli Kaido kaalukausil ka sõjaväelase karjäär.