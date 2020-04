Endine kaitseminister, praegu kaitsetööstuses töötav Margus Tsahkna (43) ja tema tehnoloogiaettevõtjast abikaasa Anna-Greta Tsahkna (40) naudivad rahulikku aega, rohket kokkamist ja perega olemist. Koos Margareti (14), Arturi (13), äsja teist sünnipäeva tähistanud Franzu, eelmisel reedel kahekuuseks saanud pesamuna Larsi ja koer Fideliga ollakse palju õues ja käiakse metsas jalutamas.

Aprill on Tsahknate peres olnud tihe sünnipäevakuu. Aasta vanemaks said Anna-Greta, Margus, keskmine poeg Franz ja Fidel. Sünnipäevade tähistamiseks on suurel perel aastatega välja kujunenud oma traditsioonid: hommikul laulab kogu pere sünnipäevalapse tordi ja lilledega üles ning õhtuks tehakse pidulik õhtusöök. Pidu asendas seekord sõpradega veebis suhtlemine.

„Praegusel ajal peab kõik olema planeeritud ja läbimõeldud – igasugused spontaansed patustamised, nagu „võta poest ka midagi magusat”, on seetõttu välistatud. Vastukaaluks oleme hakanud rohkem kodus kooke valmistama, haripunktis ulatus maht nelja koogini nädalas. Ehk siis kõik on endiselt tasakaalus ja suvise rannahooaja pärast liialt pead ei vaeva,” muigab Anna-Greta.