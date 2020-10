Poliitikast lahkuv Taavi Rõivas: ütlesin Ratasele, et liit EKRE-ga on suur viga

Kahekordne peaminister, üle 20 aasta poliitikas olnud Taavi Rõivas on otsustanud poliitikast lahkuda ning siirdub eraärisse. Riigikogu uks sulgub tema selja taga selle aasta lõpus. Intervjuus LP-le möönab Rõivas muu hulgas, et 2016. aasta lõpu sündmused, kui sotsiaaldemokraatide toonane juht Jevgeni Ossinovski ja Isamaa tollane juht Margus Tsahkna tegid tagaselja valitsuse Keskerakonnaga ning aitasid võimule Jüri Ratase, viisid selleni, et praegu on Eestil täpselt selline valitsus, nagu on. „Suitsetamine on kahjulik mitte üksnes suitsetaja tervisele,” viitab Rõivas suitsunurgakoalitsiooniks ristitud, 2016. aasta novembris moodustatud valitsusele.