Popkultuuri suundumused, mis jäävad meenutama viimast kümnendit

Brienne. Bron. Khal. Khaleesie. Ei, need pole suvalised nimed, vaid sellised, mida paneb oma lastele üha rohkem Ameerika Ühendriikide vanemaid. Mulluse aasta lõpuks kutsus oma võsukesi mõne sellise nimega juba u 5000 vanemat. Põhjus on lihtne: neid kannavad viimase kümne aasta ühe mõjuvõimsama seriaali „Troonide mäng” tegelased. Voogedastus toob sarjategelased inimeste elutuppa.

Teiseks oluliseks kultuurinähtuseks on kontserdilavad vallutanud naisartistid. Mäletate seda õnnetut 2009. aasta MTV videoauhindade galat, kus räppar Kanye West kiskus auhinna saanud noorelt Taylor Swiftilt laval mikrofoni käest, lubades lauljataril hiljem oma kõnet edasi pidada („Imma let you finish!”) ja pasundas, et Beyoncél oli ikkagi kõige parem video? Kanye Westist on vahepeal saanud president Donald Trumpi parim sõber, noorukesest kantripopi printsessist Taylor Swiftist aga üks maailma müüvamaid popartiste.