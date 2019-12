Põrgulik elu ahistaja küüsis. Kõned, sõnumid, verised fotod ja autole kriibitud sõnumid

Ta on pisike õbluke neiu ja näeb välja nagu kena 15-aastane koolilaps. Tegelikult on ta täiskasvanu. Kohtu all on Marie füüsilise väärkohtlemise ja ahistava jälitamise süüdistusega. Harju maakohtu Tallinna kohtumaja tavaliselt nii vaikne aatrium kajab tema karjumisest.

Kohtusaali nr 3019 ukse taga viskab Marie prokurörile põhimõtteliselt näkku paberid, kus on kirjas, mida kaitsja on tema karistuse kohta prokuröriga kokku leppinud, ja mis esitati kohtunikule kinnitamiseks.

„Ma ei taha tingimisi saada! Kohtukulusid ma ka ei maksa! Võtke need ära! Te rikute mu elu ära! Võtke need ära, kohe!”

Marie viskub korraks kummuli enda kõrval oleva naise sülle, kargab siis jälle püsti ja karjub edasi, pööramata mingit tähelepanu prokuröri rahulikele selgitustele. „Teie ei otsusta siin midagi,” lõugab ta. „Võtke ära see tingimisi! Pange rahaline karistus, küll ema ära maksab!”