On varahommik Provence’i männisalus ja kusagilt võib kuulda koidikuaegset linnulaulu. Kükitame rosmariinipõõsaste ja metsiku spargli puhmaste vahel ning kuulame kivi- ja musträstaste laulu. See Prantsuse maakond on tuntud rikkaliku taimestiku ja loomastiku ning looduskaunite paikade poolest. Kuid põõsastes, puudel ega taevas pole laulvatest lindudest vähimatki märki.