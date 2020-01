Pretsedenditu lugu. Prints Harry ja hertsoginna Meghan löövad Briti kuningakojast lahku

Sussexi hertsog Harry ja hertsoginna Meghan teatasid kolmapäeval, et astuvad kuningliku pere kõrgete liikmete kohalt tagasi. Sellele eelnes aastajagu stressi ja muret nende senise rolli pärast. Pikalt levisid spekulatsioonid, et abielupaar pole olukorraga päris rahul. Viimaks otsustasid nad valida unikaalse ja ebakonventsionaalse lahenduse, mida pole varem proovitud. Paistab, et see stsenaarium võimaldab neil oma rahvusvahelist kuulsust paremini ära kasutada, säilitades samal ajal kuningliku kõrguse tiitli.

Harry ja Meghani varumängijarolli iseloomustas hästi kuninganna Elizabeth II hiljutine ametlik foto, millele mahtusid peale tema veel Walesi prints Charles, tolle vanem poeg ja Cambridge’i hertsog William ning viimati mainitu poeg prints George. On teada, et Charles tahab monarhia vohamisele lõpu teha, ja foto saatis väga selge sõnumi: selline hakkab edaspidi olema tänapäeva kuningapere tuumik.

Harry ja Meghani kodulehe andmeil eelnes nende avaldusele kuudepikkune kaalumine ja arutelu. Aga edasised plaanid pole veel sugugi selged.