Lendasin augustikuu hakul Kreekasse. Mul oli Ateenasse üheotsapilet ja teadsin, et vähemasti järgmise kuue päeva jooksul on riik veel heas nimekirjas ehk nakatumisnäitaja pole nõnda suur, et peaksin Eestisse tulles 14 päeva eneseisolatsioonis veetma. Hotellitoa broneerisin vahetult enne õhkutõusmist.

Olin kuulnud ja lugenud hirmulugusid bürokraatiast ja uuest reaalsusest. Tegelikult pole hullu midagi, vaja lihtsalt tähelepanelik olla. Kreeka puhul tuli enne lendu täita veebis pikk küsimustik, muidu ähvardanuks Ateenasse jõudes 500-eurone trahv.