Retseptid sõbrapäevaks. Armastusega

Juba Vanas Roomas peeti veebruari keskel kevade saabumise ja viljakuse festivali, mis 5. sajandil püha Valentinuse auks ümber nimetati. Meil rohkem küll sõbrapäeva nime all tuntud tähtpäeva on seostatud romantikaga juba 14. sajandist saadik. Mujal maailmas ongi see peamiselt armunute püha ja Filipiinidel näiteks kõige populaarsem päev abiellumiseks.

Ameerika Ühendriikides, kus esimesed valentinipäeva kaardikesed trükiti juba 18. sajandi keskpaigas, hakatakse selleks päevaks valmistuma jaanuari keskpaigast. Südamekujulised, sädelevad ja litritega kaetud, punased ja roosad karbid, kingitused, kaardid ja igasugused muud esemed on igas poes eraldi letil kohe sisse astudes näha. Broneeringud parematesse söögikohtadesse tuleb samuti aegsasti teha.

Ükskõik kas valentinipäeva tähistada või mitte, need kaks küpsetist sobivad alati, kui keegi külla tuleb või soovid ise midagi eriti head näksimiseks või maiustamiseks.