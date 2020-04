Režissöör Toomas Kirss homses LP-s: tööta jäänud kunstiinimesed mingu appi poodi või põllule, kus on hädasti töökäsi tarvis!

Filmi- ja telerežissöör Toomas Kirss ütleb homses LP-s ilmuvas otsekoheses intervjuus, et tal on raske mõista, kuidas vaid mõni nädal pärast eriolukorra kehtestamist on nn kunstiinimeste hulgas paanika, et nüüd on kõik läbi. Võib-olla polegi neid nn loomeinimesi meile nii palju vaja, küsib ta.

Paljud loomeinimesed kurdavad sissetuleku puudumise üle – keegi ei arvanud ju, et üleöö võib jääda töötuks.

Aga sa ei saagi elada nädala kaupa. Mul on raske mõista, et vaid mõned nädalad on olnud eriolukorda ja juba on paanika, et nüüd on kõik läbi. Tekib küsimus: võib-olla need asjad pididki läbi saama? Võib-olla see ongi restart kogu süsteemile. Kui hakkad mõtlema, kui paljudest asjadest enam ei räägita, millest vahepeal kogu aeg rääkisime... Et liha ei tohi süüa. Et diiselmootorid tuleks kõik ära keelata. Et lennukitega ei tohi lennata. Listeeriat ei karda enam keegi, kõik ostavad kala. Aga mis sai Mati Vetevoolust, seda me ei tea. Keegi ei ole küsinud. Sama telesaade, mis listeeriateema üles tõmbas, peaks nüüd minema ja küsima: kuidas Matil läheb ja kas tegime talle palju kahju? Kui palju selles siis tegelikult head oli? Keegi ei mäleta enam, et jaanuaris oli meil suur leetrite paanika. Igal pool pasundati, et tuleb kohe hakata leetrite vastu vaktsineerima. Kogu aeg meid hirmutatakse millegagi. Ma tõesti ei tea, miks.