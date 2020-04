Rootsi minister: võitleme viiruse kontrolli alla saamiseks sama agaralt kui kõik teised

„Minu arvates on praegu liiga vara hinnata, milline lähenemisnurk on või olnuks selles olukorras kõige parem. Iga riigi tingimused on ainulaadsed,” selgitab Rootsi Euroopa Liidu asjade minister Hans Dahlgren. Ühtlasi kinnitab ta, et kui eemalt võib jääda mulje, nagu jätkuks Rootsis elu peaaegu muutumatul kujul, ei vasta see tõele.

Rootsi pehmet lähenemist kritiseeritakse üha sagedamini, sest riigis on nüüdseks koroonaviiruse tõttu surnud märksa rohkem inimesi kui naabermaades. Rootsi riigi peaepidemioloog Anders Tegnell ütles eilsel pressikonverentsil, et päevas surevate haigete arv tundub hakkavat stabiliseeruma. Tegnelli sõnutsi on karjaimmuunsusest vara rääkida, kuid mudelite järgi on Rootsi lähedal tasemele, kus selle mõju peaks ilmnema.



Rootsis leidub küllalt neid, kes pole riigi valitud suuna ja eriti Tegnelli tegevusega rahul. Teisipäeval kritiseerisid 22 teadlast Dagens Nyheteris Rootsi koroonapoliitikat ning nõudsid vähemalt koolide ja söögikohtade sulgemist.