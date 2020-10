LP ja Delfi tegid Draamateatrile juubelikingiks loo teatri 100 aastast. Palju õnne!

100 aasta jooksul on Eesti Draamateater olnud ühiskondlike muutuste keskel ja esirinnas. Teatrisaalis olid KGB-le igaks etenduseks eraldatud kindlad istekohad. Teatritegijad on olnud loomingu tõttu võimude hambus ja võimud on omakorda püüdnud mõjutada loomingut. Ent selle kõige kõrval on suur osa lihtsalt lõbusal ja jabural. Kuidas mõjub näiteks kujutlus väikesest saalist, kus istub vahetpidamata sigarette kimuv publik?

See lugu on põnevate multimeedialahendustega tagasivaade teatri värvikale ajaloole.