Koalitsioonileppes on kirjas teie ambitsioonikas plaan viia Soome kui esimene arenenud riik 2035. aastaks üle kliimaneutraalsele majandusele. Mismoodi?



See on üks meie põhieesmärke, mis on tõesti väga ambitsioonikas. Mul on väga hea meel, et EL on seadnud eesmärgiks süsinikuneutraalsuse 2050. aastaks, liigume ühes suunas, lihtsalt eri kiirusega. Aga ma usun, et Soome saab sellega hakkama, ehkki teha tuleb palju. Heitmetekke peasüüdlane on fossiilkütused, mida me kasutame nii energiatootmises, transpordis, küttes kui ka mujal.

Kas selle plaani juurde kuuluvad ka praegused tuumajaamad?

Osa Soome energiat tuleb tuumajaamadest ja nii jääb ka tulevikus. Küte on tegelikult suurem probleem, sest peaaegu kogu elektritootmine, ligi 85% tuleb meil juba praegu kliimaneutraalsetest allikatest. Aga kütteks kasutame ikkagi fossiilkütuseid, näiteks kivisütt.