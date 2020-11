Ajakirjanikutöös on Kolgal tulnud silmitsi seista sõimu ja ähvardustega. Viimati tuli neid selle aasta mais, kui Kolga oli kirjutanud loo nõukogude võidupühast. Selles märkis ta, et kui lääneriigid tulid Euroopat päästma, läksid nad pärast minema, aga Nõukogude Liidu „päästjad” ei läinud. Pärast seda kirjutas Komsomolskaja Pravda, et Kolga on natside toetaja.