Omavahel ühendatud konteineritesse mahutatud söögikoht on varjunud Kopli trammitee äärse madala majakese taha. The Kurze sisekujundus on ebakaukaasialikult tagasihoidlik ja hele, et mitte öelda kõledavõitu. Ainult otsaseina humoorikas maaling toob ruumi värve ja elevust. Selle, mida sisekujunduses napib, teeb kuhjaga tasa lauale toodav.

Söögikohale on nime andnud mägise Dagestani köögi üks tuntumaid tegelasi kurze. Eesti keeles paraku puudub üldnimetus õhukesse tainasse peidetud sisuga pätsikestele, aga nende pelmeenideks nimetamisega tuleb olla ettevaatlik.