Soome staarkunstnik Tom of Finlandi näituse ringreis algab Tallinnast

Tom of Finlandit peetakse Soome tuntuimaks kunstnikuks. Tema elu lõpul teati ta pilte kõikjal geikogukondades, praeguseks on nendega tuttav juba laiem üldsus. Ka paljudele naistele meeldivad tema tööd väga. Soomlased on Tom of Finlandi üle väga uhked, tehakse koguni nalja, et tema oleks justkui Muumitrollide uus laine.

Kui teda guugeldada, siis on Tom of Finland kindlasti kuulsaim. (Naerab.) Tema kohta tuleb vasteid kaugelt kõige rohkem.

Esimene kunstiajakirjaartikkel tema loomingu kohta ilmus 1985. aastal. Aga kuni tema surmani ei teadnud keegi peale tema lähiringkonna, kes Tom of Finlandi varjunime taga tegelikult peitub, isegi mitte tema perekond. Soomes arvati hoopis, et ta on taanlane.

Vaid mõni kuu enne seda, kui ta 1991. aastal kopsuvähki suri, pärjati Tom Soome koomiksikunstnike ühingu aumärgiga. Aga selleks ajaks oli ta juba nii haige, et ei saanud enam sellele järele minna.

Ka see on tõsi, et Tom of Finlandi tööd meeldivad palju laiemale publikule kui ainult geidele. Olen märganud, et näiteks keskealised naised hindavad neid töid väga. Aga kellele ei meeldiks ilusad mehed. (Naerab.) Keskealistel heteromeestel võib ehk kohati probleeme tekkida, aga neilgi aina vähem.

1970. aastatest veetis Tom väga palju aega USA-s. Kuivõrd saab teda pidada Soome, mil määral USA kunstnikuks?

Tomil tekkis side USA-ga, kui 1950-ndatel soovitas keegi tal saata oma pildinäidised USA kulturismiajakirjadele, mida ta ka tegi. 1957. aastal avaldas ajakiri Physique Pictorial kaanel esimest korda tema joonistuse. Sellised ajakirjad võimaldasid spordi kattevarjus avaldada homoerootilisi töid ajal, kui alasti mehe kujutamist karistati kriminaalkorras.

1950-ndatel valminud piltidel kujutatud tüübid on selgelt soomlased – metsatöölised või politseinikud – ja sõjaväevorme kandvad mehed. Nahkriideid tema tolleaegsetelt töödelt veel eriti ei leia.

Aga 1970-ndatel see muutub, tema stiil muutub californialikuks. Mingis mõttes on see ehk lihtsalt viide tollasele rahvusvahelisele geiskeenele.

Isiklikus plaanis vajas Tom ilmselt mõlemat, nii Soomet kui ka Californiat. USA-s veetis ta talved. Ja muidugi polnud Helsingi 1970.-80. aastate geielu võrreldav Los Angelese omaga. Ent tema kirjadest sõpradele võib lugeda, et kohe, kui saabus kevad, tahtis ta tagasi koju pöörduda.