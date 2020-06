Soovitusi suvelugemiseks. Rokikuninga pärand, juhtkommunisti mälestused ja hulk häid krimkasid

Krimkafännil on kohustus sel suvel lugeda Antonio Manzini kirjutet Aosta orgu asumisele saadetud aseprefekt Rocco Schiavone saagasid, sest need on vaimustavad. „Maikuu lumi” on Eesti keelde tõlgituist kolmas. Maikuus juhtub. Aostas sajab lumi maha, Schiavone rikub ära viimase ehk 19. paari Clarkse ja mis veelgi hullem, kaob jõuka ehitusettevõtja tütar.

Ilmunud on teisigi häid raamatuid. Teose „Keegi, keda armastada” autoreil Richard Mattil ja Mark Langthorne'il on õigus, kui nad ütlevad, et Queen sai pärast Mercury surma suuremaks, kui ta varem oli. Raamatule annavad määratul moel lisaväärtust kaks paralleelselt kulgevat liini: AIDS-i ja omasooiharuse ajalugu läinud sajandil. Aga aegade parima õudusjuttude autori – nii võib vist öelda – Stephen Kingi uusimat raamatut "Instituut" tasub, nagu ikka tema teoseid, lugeda äikeselisel tumedal päeval