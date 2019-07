Suu laulab, süda muretseb. Noored koorijuhiks ei kipu

Eesti koorijuhtide liidu hinnangul ei pruugi paari üldlaulupeo pärast ehk 2034. aasta laulupeoks enam olla dirigente, kes lauljaid peole viiksid. „Arvud, mis meile laulupeo registrist vastu vaatavad, annavad põhjust hirmu tunda,” sõnas liidu juhataja ja koorijuhtide pikaaegne õpetaja Heli Jürgenson.

Koolides juhivad mudilas-, laste- ja segakoore enamasti muusikaõpetajad, kes sellega palgalisa teenivad. Ainult koorijuhina töötada ei saa, sellega ei ela lihtsalt ära.

Täiskasvanute harrastuskoori juhtidega on olukord veel keerukam. Jürgensoni sõnul on levinud arusaam, et harrastuskoori juht on nagu lauljadki asjaarmastaja, kes tegutseb õhina põhjal. Seda, et koore juhatavad vastava haridusega professionaalid, ei mõisteta. „Koorijuht olemine ei saa olla vaid auasi,” ütles Jürgenson. „Dirigent ei ela ära sellest, et talle pärast kontserti kommikarp tuuakse.”