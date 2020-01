Suur ettekuulutus – mis juhtub aastal 2020?

Küsimus on, mis saab Reformierakonna juhist Kaja Kallasest. Reformierakond juhib küll endiselt suurelt erakondade populaarsusreitinguid, kuid partei sees pole olukord sugugi roosiline. Paljud küsivad erakonnas: miks me ikka veel valitsuses pole? Ollakse arvamusel, et ega ainult Ratas varastanud EKRE abil peaministritooli vaid Kaja Kallas aitas sellele ise oma kogenematu käitumisega kaasa. Kui Kaja Kallas ei suuda erakonda valitsusse viia, võib erakonnas tekkida järjest suurem kibelus ta esimehe kohalt maha hääletada. Vaatamata sellele, et erakond juhib populaarsustabeleid.