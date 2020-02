SUUR FOTOLUGU | Avastamata linn ehk Metallikolakad, pikutavad moosekandid ja Don Juanid iidse Tallinna katustel

Kindlasti olete mööda kodulinna tänavaid kõndides tabanud ennast mõttelt, et teate siin iga tänavat ja maja. Et tuttavad kohad on kaotanud igasuguse uudsuse ja võlu.