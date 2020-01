Tagasi Peterburi. Nõukogude pärandi kõrval areneb hipsteriküla

Piiteri populaarseim näitus on praegu Vene muuseumis. Kui teil pole nõrkust lõputute koridoride ja saalide vastu, on sealne väljapanek Ermitaažist palju huvitavam. Ilja Repini 175. sünniaastapäeva puhul on muuseumi peahoones Mihhailovski palees (Inženernaja 4) 9. märtsini avatud umbes 250 maalist koosnev suur ülevaatenäitus, kuhu on kokku veetud pea kõik Repini kuulsamad tööd nagu „Ei oodatud”, „Zaporožje kasakad kirjutavad Türgi sultanile kirja”, „Burlakid Volgal”, „Sadko” jt.

2019. aasta oktoobrist on Eesti kodanikel võimalik sõita tasuta e-viisaga Leningradi ja Kaliningradi oblastisse. See on suurendanud huvi käia kultuuri- ja ajalookantsis Peterburis.

Nagu igal tänapäevasel suurlinnal, on ka Peterburil üha tugevnev hipsterlik külg. Kesklinnas on üks tuntumaid hipsteribaaride tänavaid Gorohhovaja lõik Fontanka ja Moika vahel. Mõnevõrra kehvema kuulsusega asutused jäävad Gostinnõi Dvori taha Lomonossovi ja Dumskaja tänava ristmiku lähedale.

Välismaalase jaoks võib hea istekoht samal õhtul toimuval etendusel maksta isegi üle 200 euro, kuid pisut ette planeerides on võimalik hea koht saada ka mõnekümnega. Tase on kõrge, kuigi kunstilise juhi Valeri Gergijevi päritolu tõttu paistab kavalehelt tihti kummaliselt palju osseete. Repertuaar on lai, mõnel päeval mängitakse isegi neli-viis eri etendust. Tundub, et publik ei ole liiga tõsimeelne, sest aeg-ajalt võib selja tagant peategelase kohta kuulda kommentaari: „Nu i baba!” („On alles eit!”) Ooperis käies jääb väga lähedale (Ulitsa Dekabristov 54) Peterburi Jaani kirik, mis küll väljast avaldab rohkem muljet kui seest.

Õigupoolest on Maria teatreid tänapäeval kaks, sest vanast hoonest üle kanali valmis 2013. aastal nn teine lava, kus esineb sama trupp. Muuseumide pileteid saab sügistalvisel hooajal muretult osta ka kohapealt, kuid ooperi- või balletipiletid tasuks ette osta. Õige lehekülg piletite ostmiseks on www.mariinsky.ru.

Juunis toimuvad Peterburis kolm jalgpalli EM-i alagrupimängu (Venemaa, Soome ja Belgia koondis) ja üks veerandfinaal, mille piletite ostmiseks registreerumise tähtaeg on küll juba kukkunud, ent www.uefa.com kaudu on veel võimalik kallimaid pileteid soetada. Kui spordi asemel pakub suuremat huvi kultuur, on hea minna Maria teatrisse.

Peterburis ringi liikumiseks on laias laastus kolm mõistlikku võimalust: jala, takso või metrooga. Takso puhul on kõige mõistlikum kasutada mõnda mobiilirakendust, toimivad nii Bolt, Uber kui ka Yandex, aga kuna viimasel on kõige rohkem autosid, siis tundus sellega olevat kõige vähem probleeme. Kesklinnas liikudes on tavaline arve 2–3 eurot. Kuigi enamasti saab kõikjal maksta kaardiga, tasub mõni tuhat rubla (20–30 eurot) sularaha kaasas hoida, sest aeg-ajalt ei lähe makse taksos kohe läbi ja siis ei saa kaardiga järgmist sõitu teha, enne kui ülekanne on pankade vahel liikunud. Metroos sõitmiseks võib automaadist osta transpordikaardi ja sellele raha kanda, aga kui sõita pole plaanis palju, on lihtsam osta žetoone, millega üks sõit maksab alla euro.

Saab osta näiteks „kunstisokke” (teadmata põhjusel on eriti poppidel kiri PIDR (ee pederast)) või hoopis Jaapani takoyaki-palle krevettidega. Kui see ümbrus tundub olevat liiga inkubaatorlikus staadiumis, siis lähemal on ka üks linna suuremaid tavalisi euroopalikke kaubanduskeskusi Galeria (Ligovski prospekt 30), kus on kõike söögikohtadest kuni Hamleysi mänguasjapoeni.

Novaja Gollandija (Uus-Hollandi) tehissaar, mis oli varem sõjalaevastiku ala, kuulub nüüd Roman Abramovitši endisele abikaasale Darja Žukovale. Saarel käib mastaapne ehitustegevus ja kui see valmis saab, peab sinna tekkima midagi meie Noblessneri kvartali laadset – vanades ladudes ja muudes hoonetes olevad kunstikeskused, poed, kallid korterid ja galeriid. Avatud on ringikujuline hoone Butõlka (Pudel), milles on kümneid väikseid toidukohti, kunstipoode, raamatu- ja koomiksikauplusi.

Kui märkate sõna „rjumotšnaja”, tähistab see Valli baari laadset retrokuuti. Huvitavamate kohtade nägemiseks tasub hoida Nevski prospektist kaugemale, sest see kubiseb kehvadest turistiurgastest, mille ette on rivistatud selline pornograafia nagu plastist Freddie Mercury või külgkorviga mootorrattal Ded Moroz.

Üks tuntumaid on restoranide poolest Rubinšteini tänav, kus enam-vähem iga maja all on söögikoht. Õhtusel ajal on populaarsemad Vene ja Itaalia segakööki pakkuvad kergelt hipsterlikud Fartuk ja Stšastje, kuhu tasub koht enne kinni panna. Peterburi hipsteriõlledest on huvitavamad Bakunini ja Vassileostrovski pruulikodade toodang.

Vassili saare toiduturg

Vassili saarel, kus asuvad Peterburi ülikooli õppehooned, on hulk vähem turistilikke istumis- ja söögikohti. Üsna hiljuti on saarel avatud viisakas toiduturg Vassileostrovski rõnok (Bolšoi prospekt Vassiljevskogo ostrova 16), mis sarnaneb uuendatud Balti jaama turu või selle analoogidega. Turul on juurika-, kala- ja lihaletid, kuid suurema osa pinda täidavad söögikohad. Üsna kirjus valikus on näiteks Vietnami ja Dagestani rahvusköök, rääkimata juudi, Hiina ja Gruusia söögikohtadest, käsitööõllest, mereandidest, avokaado- ja munatoitudele spetsialiseerunud kiirtoidukohtadest.

Vassili saare toiduturu Vietnami söögikoha puljongitünnid Foto: Tauno Vahter

Toidukohtade hinnad on üldjuhul Tallinna omadest kolmandiku kuni poole võrra väiksemad, kuid turul ei pruugi see nii olla: Usbekistani tomatid on Aserbaidžaani omadest ligi poole kallimad (u 10 eurot kilo) ning kallim kraam nagu kalamari või krabiliha pole sugugi odavam kui meil. Kalaletist võib leida eksootilisemaid arktilisi ookeanikalu, näiteks merihunti.

Õhtusöök Maria Ivanovna juures

Kõige rohkem on itaaliapärase menüüga söögikohti ja kuigi mõni neist on hea, tuleb muidugi süüa ka midagi venepärast. Linnas on hulganisti modernsemas kuues odavaid sööklaid nagu kett Stolovaja No 1, kuid midagi eriti huvitavat sealt ei leia. Üks popimaid pelmeenikohti on Pelmenija (Fontanka kaldapealne 25). Tallinlastele võib see olla kerge pettumus, sest tegu on frantsiisiga, mis Tallinnas Narva maanteel kannab nime Dumplings of the Universe. Rustikaalsema koha nimega Pervaja Pelmennaja leiab Majakovskaja jaama lähedalt (Nevski prospekt 94, portsjonid 2–3 eurot), kuid on märksa edevamaid kohti. Restoran Tsaar (Sadovaja 12) pakub muude traditsiooniliste Vene toitude kõrval pelmeene Kamtšatka krabide või kolme eri kala täidisega (14 eurot).

Üks retrohõnguline koht on restoran Gosti. Foto: Tauno Vahter