Taimetoiduga võib sõbraks saada

Igal endast lugupidaval kodukokal on riiulis „Suur liha kokaraamat” ja Vladislav Koržetsi „Suur kalaraamat”. Vähemalt. Ja need suurteosed on ilmselt tiheda kasutuse tõttu üsna räsitud ilmega, sest neist saab kätte praktiliselt kõik, mida toiduvalmistamiseks vaja.

Paraku maailm muutub ja inimene samuti. Omnivoorist saab herbivoor. Noorem põlvkond otsustab, et Ameerika mandrile tuleb purjetada, sest lennuk saastab õhku, ja liha – õigemini veised ja muud kodustatud elukad – on kliimakatastroofi peamised süüdlased. Seega tuleb lehmad-kitsed hävitada ja neist järele jäänud toit endal ära süüa.