Välimuse poolest ei erine Craig Hosking kuidagi teistest lennukitehnikutest, kes kopterite vahel sagivad. Esmapilgul ei aimakski, et 61-aastane mees on Hollywoodi üks nõutumaid piloote ja sina peal selliste režissööridega nagu Steven Spielberg, Martin Scorsese või Christopher Nolan. Hosking on kavandanud õhustseene ja olnud trikilendur üle 150 filmis, kuulsamad neist on näiteks „Inception”, „Indiana Jones ja Kristallpealuu kuningriik” ning „007 Spectre”.