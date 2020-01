Tennisemoodi ehk 15-30-40-geim!

Tennis ja prestiiž on alati ühte sammu astunud. Ajalooliselt on tegemist spordialaga, mida harrastasid jõukamad keskklassi kodanikud ja kuna tenniseväljak pakkus ka võimalust vastassooga tutvuda, suhtuti tenniseriiete valimisse tõsiselt. Vaat et isegi suurema tähelepanuga kui mängu endasse.