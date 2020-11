Kui PÖFF-i emanda Tiina Lokiga intervjuud kokku lepime, naerab festivali juht, et teda koheldakse enne üritust kui suurt aaret, kes ei tohi mingi hinna eest koroonaviirust külge haakida. See pole nali, vaid tõsiasi, millega PÖFF-i tiimil on tulnud juba mõnd aega rinda pista. Iga liige on arvel ja töökoht tilluke, seega hajutab meeskond end praegu nii, et üle ühe korra nädalas tavaliselt kontorisse ei satuta. Meiegi vestlus toimub veebis.

Jagus rohkemgi, kui oleksime tahtnud. Meie programm on tänavu natuke väiksem, aga mitte seepärast, et filme nappis. COVID-i aeg on tõendanud, kui olulised on festivalid filmitööstuse üldises vereringes. Festivalide esilinastused panevad paika filmide müügistrateegia ja selle, kuidas need turule tulevad. Kui võtad ühe elemendi sellest tööstusest ära, saab äkitselt kogu filmitööstus aru, mida tähendab festival.

Loomulikult veel tootjafirmadel, filmide tootmisel, filmiprojektidel. Nii palju, kui ma tean, üritatakse asju edasi ajada ka neis riikides, mis on peaaegu täielikult lukus. Tootmistsüklid on nihkunud, rahastamine on vähenenud.

Ameerika suured filmistuudiod, kes on oma filmide esilinastustega meie kinosid elus hoidnud ja kust on olulist vereringet kogu aeg peale tulnud, on praegu kinni. Sealsed kinod on kinni, paljud filmid lähevad otse voogplatvormidele ja isegi Oscari kampaanias tehakse muudatusi. See on autorifilmi võidukäigule ja kodumaisele filmile erakordne katsumus. Kinodes on repertuaaripõud ja seetõttu pääsevad praegu esile need filmid, mis muidu jääksid Ameerika filmide varju.